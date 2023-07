Uitschakeling in groepsfase EK U21 blijft niet zonder gevolgen: Jacky Mathijssen aan de deur gezet

Jacky Mathijssen is niet langer de coach van de Belgische beloften. Na het teleurstellende EK is hij aan de deur gezet.

De Belgische voetbalbond maakte het nieuws zelf bekend. "De KBVB heeft na een interne evaluatie de samenwerking met beloftencoach Jacky Mathijssen stopgezet", klinkt het in een persbericht.

"De KBVB dankt Jacky Mathijssen voor zijn inzet de voorbije jaren en zijn aandeel in de doorstroming van jonge talenten naar de A-ploeg. De voetbalbond wenst hem veel succes in zijn verdere carrière en zal zich onthouden van verdere commentaar", klinkt het nog.

De sportieve cel van de KBVB gaat nu op zoek naar een vervanger voor Mathijssen. Op het EK U21 in juni miste België op een haar na de kwartfinale. Een penalty in de slotfase tegen Portugal zorgde ervoor dat de groepsfase het eindstation was voor de jonge Rode Duivels.