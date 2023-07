'Anderlecht wil Spaanse topclub aftroeven en gooit extra geld in de strijd'

Sergi Canos en Anderlecht? Het is dan toch nog geen verloren zaak. Vorige week zag het er nog helemaal anders uit, nu komt de deal heel dichtbij.

In de zoektocht naar versterkingen mikte Anderlecht onder meer op Sergi Canos, een winger van Brentford. De Spanjaard stond hoog op het verlanglijstje, maar ook Valencia was geïnteresseerd.

En in de strijd om de winger leek de Spaanse club het voor het zeggen te hebben, want dat was ook de voorkeur van Canos zelf volgens Spaanse media.

© photonews

De stekker eruit? Dat was de algemene gedachte, maar een week later is de deal dichterbij dan ooit. Anderlecht wil ver gaan.

Extra geld?

Meer nog: Anderlecht zou voluit gaan voor de flankspeler. Coach Riemer hoopt op een goede afloop, omdat hij de speler nog kent uit het verleden. Dat Valencia over niet al te veel financiële middelen beschikt kan ook helpen bij het waarmaken van de deal, ook naar de Financial Fair-Play toe.

Paars-wit zou de huurdeal willen afronden, met aankoopoptie. Bovendien zouden ze ook nog eens Brentford een half miljoen willen toesteken buiten het salaris van de speler om.