Antwerp zit met een potentieel ernstig pijnpunt: waarom Mark van Bommel en Toby Alderweireld zeker niet panikeren

Mark van Bommel en Toby Alderweireld maakten Antwerp kampioen, maar er duikt wel een pijnpunt op in aanloop naar de start van een nieuw kampioenschap. Hoewel Antwerp wel behoorlijk gewapend lijkt om opnieuw een rol van betekenis te spelen, is er zeker iets om aan te werken.

Twee gemaakte doelpunten in drie oefenduels en dan nog eentje in de Supercup, terwijl het er veel meer hadden moeten zijn. Antwerp is in de voorbereiding nu niet bepaald een doelpuntenmachine gebleken. Toch maakt Mark van Bommel zich daar niet al te veel zorgen over.

"Tegen Lierse, AEK en Hertha BSC hebben we inderdaad niet veel gescoord, maar we creëren wel de kansen", trekt de Nederlanse veldheer van Antwerp zich op aan het positieve. Al lijkt het er toch op dat de Great Old voor de goals vooral naar Vincent Janssen kijkt en die wel eens minder vlot zouden kunnen komen wanneer hij niet meedoet.

We weten dat Vincent Janssen heel belangrijk voor ons is

Volgens Toby Alderweireld hoeft dat niet nefast te zijn. "Je kan het dan op verschillende manieren doen. Balikwisha heeft het wel goed gedaan in de Supercup, op een andere manier dan Vincent. We weten natuurlijk dat Vincent heel belangrijk voor ons is", erkent de Antwerpse aanvoerder ook wel.