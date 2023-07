Peter Vandenbempt wikt en weegt aan vooravond van competitiestart en komt met héél verrassende titelfavoriet op de proppen

Union SG en RSC Anderlecht trappen vrijdag de Jupiler Pro League op gang. Maar wie is dé uitgesproken titelfavoriet? Peter Vandenbempt komt met een héél gewaagde voorspelling op de proppen.

"Momenteel staat KRC Genk er het beste voor", verrast Peter Vandenbempt in De Tribune. "Ze waren vorig seizoen één van de aantrekkelijkste ploegen om naar te kijken én zijn gestrand op anderhalve minuut van de titel."

Al moet het gezegd: de commentator kijkt vooral naar de huidige kern. "Iedereen is daar nog, hé! Ze hebben zelfs nog spelers bijgehaald. Al is de vraag hoe de Genkse kern er binnen enkele weken zal uitzien."

Antwerp FC en Club Brugge zie ik momenteel niet als titelfavorieten

"Antwerp FC en Club Brugge zie ik momenteel niet als titelfavorieten", besluit Vandenbempt. "Antwerp was het vorig seizoen ook al niet, hé. Maar ze pakten we de titel. Club Brugge was dan weer allesbehalve goed tegen AZ. Daar zitten we met veel vraagtekens."