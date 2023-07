OHL-coach Marc Brys haalt keihard uit naar... zijn eigen spelers: "Ik word daar pisnijdig van"

Marc Brys is een man met het hart op de tong. En als hem iets niet aanstaat, zal hij dat ook openbaar zeggen. Op zijn persconferentie voor de competitiestart kregen de nieuwkomers dan ook een veeg uit de pan.

OH Leuven heeft recent drie nieuwe spelers gehaald: Konan N’Dri, Florian Miguel en Kento Misao. Calut scheurde zijn kruisbanden en Raz Shlomo en Ezechiel Banzuzi zijn er al een tijdje.

“Hoeveel trainingen denk je dat ik gehad heb met die nieuwe jongens? Misschien drie”, zei Brys bij Het Nieuwsblad. “Miguel heeft niets gedaan en was helemaal uit conditie. Met Misao is het hetzelfde verhaal, al zie je wel meteen dat het een hele slimme speler is.”

Maar dat ze niet fit waren, ergerde hem. “Alle spelers gaan tegenwoordig naar een personal coach. Dat is het modewoord, maar ze doen daar nul de ballen. Als die bij de groep komen, vallen ze compleet uit de toon. Ik vind dat onprofessioneel. Als je naar een nieuwe club wil, zorg dan tenminste dat je voorbereid bent. Daar word ik pisnijdig van.”

Zoals elk jaar is het bij OH Leuven weer zoeken naar een spits. “De situatie is wat ze is. We zijn geen uniek geval en moeten er het beste van maken. Alleen haalt een topploeg de verloren punten van het begin van het seizoen gemakkelijk op, terwijl wij ons dat niet kunnen permitteren."