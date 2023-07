Ex-speler fileert Club Brugge en Deila: "Ik vermoed niet dat ze dat zullen doen"

Brecht Capon heeft de schoenen aan de haak gehangen. De voormalige verdediger van KV Oostende analyseerde voor Krant van West-Vlaanderen Club Brugge. Hij ziet hen, samen met Genk en Antwerp, als titelfavoriet.

Club komt uit een slecht seizoen en wil dit seizoen weer meedoen voor de titel. “Doordat er zes ploegen play-off 1 spelen, zal Club Brugge geduldiger zijn dan vorig seizoen, vermoed ik", aldus Capon.

"Panikeren op het vlak van trainers zoals vorig jaar, zullen ze niet meteen doen. Ze zullen ook wel heel goed nagedacht hebben over hun keuze voor Ronny Deila, want het zal er toch op moeten zijn.”

Met Mata en Lang vertrok er wel wat kwaliteit. “Goh, hun vertrek is volgens mij niet per se een nadeel. Noa Lang nog een jaar bij Club, dat was voor niemand goed geweest. En hetzelfde geldt misschien ook voor Mata: een topspeler, maar het was voor hem eens tijd om andere lucht op te snuiven.”