Nieuw ontslag bij Belgische voetbalbond is een feit: "Niet eens over takenpakket en verloning"

Opnieuw valt er een ontslag bij de Belgische voetbalbond. Ditmaal gaat het over een keepertrainer.

Want Filip De Wilde (59), doelmannentrainer van de Belgische beloften, werkt niet langer voor de voetbalbond. De 33-voudige ex-Rode Duivel werkte in totaal 11 jaar bij de KBVB.

“Het is jammer, want ik deed mijn job graag. We waren het niet helemaal eens over de invulling van mijn takenpakket en de verloning die daaraan vasthing", reageert hij teleurgesteld.

Filip De Wilde is een van de beste Belgische keepers aller tijden, en stond jarenlang onder de lat voor onder meer Beveren en Anderlecht, met wie hij talloze prijzen wist te winnen. Wat de Oost-Vlaming momenteel van plan is, is nog niet duidelijk.