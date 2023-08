Tegenstander vol lof, Vanhaezebrouck helemaal zichzelf: "In de vakantie zijn we altijd de beste ploeg van het land"

KAA Gent is goed aan het seizoen begonnen. Het won met 3-2 van KV Kortrijk en heeft zo zijn eerste drie punten van het seizoen beet. De tegenpartij had heel veel lof.

"We hebben mooie dingen laten zien en dat is iets dat we moeten meenemen", aldus Edward Still na de nederlaag bij KAA Gent. "Maar we moeten realistisch zijn."

"KAA Gent is de beste ploeg van de laatste maanden, dus we wisten dat het moeilijk zou worden. Ze spelen heel dominant."

Hein Vanhaezebrouck kon een kwinkslag niet laten: "Wij de beste de voorbije maanden? Natuurlijk, want het was vakantie. En als het vakantie is, dan zijn we altijd de beste ploeg van het land."

De beste

Waarop de oefenmeester van de Buffalo's de werkpunten nog eens duidelijk maakte - HIER daarover nog wat meer. "We hebben nog veel werk voor de boeg."

Temeer Zilina en Kortrijk nog maar het begin zijn. "Het moet toch nog altijd beter, want we gaan tegen ploegen uitkomen die veel beter zijn en van een ander kaliber. En misschien willen we ook het best zijn in het seizoen en niet enkel in de congé."