De man die vanuit elke hoek gevaarlijk is: hoe de Jupiler Pro League een attractie verliest met Ayase Ueda

Aangekocht voor amper 1,3 miljoen, verkocht voor 10 miljoen. Dat heet dan goed zaken doen. Ayase Ueda trekt naar Feyenoord, en zo verliest de Jupiler Pro League opnieuw een smaakmaker deze zomer.

Niet alleen een recordbedrag voor Cercle, maar ook voor Feyenoord. De Bruggelingen hebben de Rotterdammers voor het uiterste laten gaan voor Ueda, want zijn marktwaarde wordt geschat op 6 miljoen euro en dus wist Cercle hem voor 4 miljoen euro meer te verkopen.

De Japanse spits is dan ook een uniek profiel, iemand die je niet zomaar vervangt. Met de kop, links, rechts, lobballetjes, volleys, keeper omspelen. In de box was Ueda het voorbije seizoen een van de meest dodelijke spitsen van heel de competitie, en een groot aandeel in het succes van De Vereniging vorig jaar. Benieuwd hoe Cercle zijn afwezigheid zal opvangen.

Die Japanners kan je alles laten doen"

Want naast een fantastische afwerker was Ueda ook een bijzonder harde werk die ongelofelijk veel druk op een verdediging zet. Een van de belangrijkste peilers in het hoge druk-voetbal van Miron Muslic. De Japanner pastte zich in geen tijd aan, en werd in amper één seizoen tijd een van de smaakmakers van de Jupiler Pro League.

"Die Japanners kan je alles laten doen", klinkt het vol lof in Voetbal International over de nieuwe spits van Feyenoord. Een speler die zich ongelofelijk snel kan aanpassen en een harde werker is: typisch Japans en een droom voor elke coach.

Cercle verliest dan ook een van haar sleutelspelers en zal dringend op zoek moeten naar een alternatief, want buiten Kévin Denkey (en Thibo Somers) heeft groen-zwart op dit moment niet veel echte spitsen meer klaarstaan in haar relatief kleine kern.