Anderlecht-coach Riemer heeft wel iets aan te merken op kritiek aan zijn adres: "Ik begrijp niet wat dat betekent"

Brian Riemer werd op de rooster gelegd tijdens zijn persconferentie voor de match tegen Antwerp. Na die openingsmatch waren er natuurlijk heel wat vragen over welke oplossingen hij bedacht. "Ik begrijp die vragen over het middenveld, maar dat is hetzelfde middenveld dat Ajax met 3-0 klopte."

Het was echter niet de enige kritiek die de afgelopen week te horen was. Ook Riemer zelf kwam al in het oog van een storm(pje) te staan omdat hij na de match tegen Union volgens velen te positief was.

Mijn stemming kan niet elke week veranderen

"Ik heb dat al een paar keer gehoord dat ik te positief ben. ik begrijp niet wat dat betekent", haalde de Deen de schouders op. "Als ik hier elke week een analyse maak dat we na een winst kampioen gaan worden en na een verlies gaan degraderen... dan wordt het een lang seizoen. Het is niet de bedoeling om met stenen naar mijn spelers te gooien. Mijn stemming kan niet elke week veranderen."

Maar toch... Na zeven weken voorbereiding had iedereen er wel iets meer van verwacht. "Als wij onze analyses met de groep maken, gaan we meer in detail dan in de vijf minuten persconferentie na een match. Wij zijn de meest ambitieuze mensen in de club. Maar met modder gooien brengt niemand vooruit."

Leoni

De vraag is wel of hij veranderingen zal maken aan het middenveld, dat helemaal ten onder ging. "Dat is hetzelfde middenveld dat met 3-0 van Ajax won. We proberen telkens het team dat de grootste impact kan hebben op het veld te krijgen. En ons middenveld had ook meer hulp kunnen krijgen."

"Onze eerste zes wedstrijden zijn heel moeilijk, maar daarom gaan we niet op onze buik liggen. Zondag spelen we tegen de landskampioen. En ik ben overtuigd dat we een topprestatie kunnen neerzetten. Ik weet dat onze fans ongeduldig zijn, wij hebben dezelfde begeerte. Maar druk zetten helpt niet om het proces sneller te laten verlopen."

Wij opperden al dat Théo Leoni in de basis zou kunnen staan. Daar wou Riemer wel geen duidelijkheid over scheppen. "Hij klopt op de deur, dat is zeker. Hij heeft het goed gedaan tijdens zijn invalbeurten."

Vazquez en Lonwijk

Voor Luis Vazquez komt de match van zondag te vroeg. Hij is wel fit, maar heeft nog wat problemen met de integratie en de stijl van spelen, aangezien het moeilijk communiceren is met hem. Justin Lonwijk is nog niet klaar voor 90 minuten, maar zit waarschijnlijk wel in de selectie.