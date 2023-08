In de aanloop naar de topper tegen Anderlecht: Mark van Bommel wil hen zeker niet onderschatten

Zondag is er de topper tussen Anderlecht en Antwerp. Bij Antwerp is er heel wat vertrouwen, terwijl er rond Anderlecht weer onrust begint te ontstaan. Al wil Antwerp-trainer Mark van Bommel zijn tegenstander zeker niet onderschatten.

Antwerp begon het seizoen door de Supercup te pakken en in de competitie tegen Cercle Brugge de punten thuis te houden. Anderlecht ging op bezoek bij Union echter de boot in. Beide teams lijken zo met een ander gevoel naar de topper van zondagmiddag te gaan.

Mark van Bommel wil Anderlecht al zeker niet onderschatten. "Van alle traditionele clubs in België - dat zijn er 7 - kan iedereen tegen iedereen winnen", vertelde hij op een persconferentie. "Vorige week bij Union zag je dat ook."

"Er ontstaat dan onrust, maar het is en blijft de recordkampioen", ging de coach verder. "Je kan dan al eens een dipje hebben, maar ik reken ze bij de kandidaten voor play-off 1."

De Antwerp-trainer vergeleek Anderlecht ook met vorig seizoen: "Hun systeem is in grote lijnen hetzelfde gebleven. We gaan ons niet aanpassen, maar gaan er wel rekening mee houden."