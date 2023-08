Anderlecht gaat vol door en wil vervanger Verschaeren nog deze week binnenhalen

Het is duidelijk dat Anderlecht nog niet klaar is op de transfermarkt. Het gebrek aan creativiteit vooraan is het bestuur en de sportieve leiding niet ontgaan. Daarom wordt er nu vol voor Alexis Flips gegaan, een man waar ze nog veel kanten mee op kunnen.

Brian Riemer benoemt het bijna op elke persconferentie: het uitvallen van Yari Verschaeren doet nog steeds pijn. De middenvelder kon voor openingen zorgen en dat ontbreekt nu wat in het laatste deel van het veld. Anderlecht wou een vervanger, maar ook eentje waar ze na de terugkeer van Verschaeren verschillende kanten mee opkunnen. Met Alexis Flips lijken ze die gevonden te hebben. Met de speler zouden ze er zo goed als uit zijn en nu wordt er ook onderhandelingen met zijn club, Reims. Flips zijn eerste positie is die van linksbuiten, maar hij kan ook als aanvallende middenvelder of als tweede spits uitgespeeld worden. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld Anders Dreyer meer centraal zou kunnen spelen, want diens gebrek aan snelheid op de flank speelt Anderlecht soms parten. Het dossier wordt echter als 'moeilijk' bestempeld aangezien Flips basisspeler is bij Reims. Hij heeft echter nog maar een contract tot 2024 en heeft niet verlengd. De komende dagen wil Jesper Fredberg duidelijkheid.