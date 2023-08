Een overstap van Mats Rits naar Anderlecht zou een cirkel helemaal rond maken

Mats Rits naar Anderlecht: het zou de meest opvallende transfer zijn deze zomer. Toch zou zo een cirkel ook helemaal rond zijn. Dat de middenvelder ooit bij paars-wit ging belanden, is ergens niet zo onverwacht. Al heeft het net zoals vroeger te maken met concurrentie.

We draaien de klok een kleine veertien jaar terug en schrijven oktober 2009. De op dat moment 16-jarige Mats Rits maakt een wonderlijk debuut in het eerste elftal van Germinal Beerschot. Na een half uurtje valt hij in voor een geblesseerde ploegmaat en wist de jongeling (maker van de 1-1 en een voet in de 2-1) de achterstand tegen Westerlo uit.

Real en Ajax als concurrenten

Rits treedt zo in de voetsporen van Romelu Lukaku, nog zo'n toptalent dat dan de Belgische voetbalwereld bestormt. Vijf maanden eerder had Rits een op Het Kiel een vertrouwensovereenkomst gesloten waardoor de jonge Antwerpenaar daar nog wel even zou blijven voetballen. Dit ondanks de interesse van Real, Ajax en ... Anderlecht.

Al een voorstel in 2009

Sportief directeur Gunther Hofmans was zes maanden lang in de weer geweest om de jonge speler te overtuigen om te blijven. Met succes. Maar een overstap naar Anderlecht had dan dus al gekund. De interesse was concreet: RSCA legde Rits een contract voor, bovendien aan financieel betere voorwaarden dan die van GBA.

© photonews

Sporting was dus een serieuze optie. Dat er sneller meer sportieve kansen lonkten in een eerste ploeg, sprak toen in het voordeel van Germinal Beerschot. Dat bleek dus ook al enkele maanden later. Twee jaar nadien plukt Ajax hem daar dan toch weg. Wanneer de doorbraak uitblijft, gaat de zoon van een ex-Racinger zowaar voor Malinwa spelen.

Na vijf jaar geelrood haalt Club Brugge hem binnen. Wanneer hij zich daar enigszins verassend ontpopt tot een belangrijke pion, lijkt een transfer naar Anderlecht voorgoed van de baan. Omstandigheden (minder speelkansen onder Deila en een aflopend contract in '24) schuiven zo'n overstap ineens toch weer naar het voorplan.