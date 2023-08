Standard-Club Brugge? Die wedstrijd is dit seizoen extra beladen, dat weet ook Philip Zinckernagel: "Dan ga ik me niet inhouden"

De confrontaties tussen Club en Standard zullen dit seizoen een extra lading hebben. Zowel beide coaches als Philip Zinckernagel komen hun ex-club tegen.

De aanvallende middenvelder kijkt alvast uit naar de confrontatie met Standard. "De sfeer daar is geweldig. De spanning zal te snijden zijn", geeft hij aan voor Eleven Sports.

Zal hij een doelpunt uitbundig vieren, of gaat hij zich toch inhouden? "Daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Maar als het het beslissende doelpunt is in de laatste minuut, dan ga ik me waarschijnlijk niet kunnen inhouden. Ik ben hier in Brugge en mijn plan is om elk doelpunt te vieren."

Op 7 oktober is het zover: dan ontvangt Standard Club Brugge in een kolkend Sclessin. Op 2 december vechten beide clubs het tussen elkaar uit in het Jan Breydelstadion.