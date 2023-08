📷 'Onderweg naar ons land om deal te sluiten: Belgische club shopt bij Chelsea'

Vier op zes heeft KAS Eupen al gescoord in de Jupiler Pro League, met vooral vorig weekend de overwinning op bezoek bij KRC Genk als voorlopige uitschieter.

Toch blijven de Oostkantonners op zoek naar versterking. Eind juli werd Gabriel Powel Slonina al aan KAS Eupen gelinkt en ondertussen lijkt de deal zo goed als rond te zijn.

Dat laat transferjournalist Fabrizio Romano op zijn sociale media weten. De doelman zou onderweg zijn naar ons land om de deal helemaal af te handelen met KAS Eupen.

De 19-jarige Amerikaanse doelman zou een huurovereenkomst sluiten voor dit seizoen. Vorige zomer verkaste hij naar Chelsea voor om en bij de 9 miljoen euro.

Nu krijgt hij de kans om zich te laten zien in de Jupiler Pro League vooraleer hij klaar zou zijn voor het grotere werk in de Premier League.

Understand Belgian side KAS Eupen and Chelsea have now sealed the agreement for Gabriel Slonina to join on loan until June 2024 🔵🇧🇪🇺🇸



Slonina will travel to Belgium soon to complete his loan move. pic.twitter.com/hVbIshnCsb