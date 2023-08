Degryse keert zijn kar in 'Debast-verhaal': "Tot de conclusie gekomen dat het wel logisch is"

Brian Riemer zuchtte eens toen hij de intussen vertrouwde vraag kreeg op zijn persconferentie. Of de blessure van Zeno Debast niets te maken had met een transfer? "Ik begrijp die vraag echt niet. Als er iets concreet zou zijn, zou ik het zeggen." Intussen raadt Marc Degryse hem toch PSV aan.

Degryse was hard voor Debast na de openingsmatch tegen Union: "Hij kan niet verdedigen." Maar de analist van HLN is bijgedraaid. "Ik heb erover zitten nadenken. Ik heb een en ander op een rijtje gezet en ik ben tot de conclusie gekomen dat een transfer van Debast naar PSV voor 15 miljoen euro wél logisch is", zegt hij.

Volgens hem ziet PSV een goede voetballer waarop ze een meerwaarde kunnen creëren door hem te leren verdedigen. "Debast van zijn kant zou ik aanraden om de stap te zetten. Hij komt in een goeie club, een goeie ploeg met een mix van jeugd en ervaring. PSV is een stap hogerop", klinkt het.

Anderlecht vraagt 15 miljoen en dat is volgens Degryse correct. "Dat is juist als je die in verhouding neemt met de 20 miljoen die Strasbourg betaalde voor Sylla van Club en de 25 miljoen die Leverkusen betaalde voor Kossounou, ook van Club. Als Anderlecht 15 miljoen krijgt voor een speler in ontwikkeling, dan is dat correct ingeschat. Kortom, Debast en PSV, ik zie dat wél."