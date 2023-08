Patrick Goots zag wat Van Bommel deed met Vincent Janssen: "Een heel jaar profijt"

KV Kortrijk kreeg op de Bosuil zes goals om de oren. Vincent Janssen nam er voor Royal Antwerp FC drie voor zijn rekening.

Na het verlies op RSC Anderlecht kwam er wat twijfel naar boven over Royal Antwerp FC, maar met de 6-0-overwinning is dat weer helemaal weggespoeld. Niet in het minst voor Vincent Janssen. Coach Mark van Bommel noemde hem na het duel met paarswit een diesel, al leek de spits zich van die woorden van de coach niet veel aan te trekken.

“Tóch zal hij hier diep vanbinnen door geprikkeld geweest zijn”, meent Goots. “Janssen is een clevere gast, die als Nederlander misschien geen Belgische kranten leest, maar via via komt zo’n opmerking van de coach jou sowieso ter ore”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Het zal hoe dan ook zijn invloed gehad hebben. “Én die neem je mee in de wedstrijd. Ik kan erover meespreken, al was ik destijds veel meer afhankelijk van mijn doelpunten. Janssen is meer een teamplayer, die ook zonder te scoren goede wedstrijden kan spelen. En toch zal deze hattrick hem een ongelofelijke mentale boost geven.”

En Goots voegt er heel graag nog een vergelijking aan toe. “Ik refereer graag naar de kanonstart van Michael Frey, twee seizoenen geleden. Van zijn vijf goals op het veld van Standard heeft hij toen een heel jaar profijt gehad. Ook Janssen kan nu zomaar vertrokken zijn. De Gouden Stier lonkt.”