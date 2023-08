Op weg naar Anderlecht? Twee spelers trainen niet meer mee met hun club

Anderlecht wil nog eens vol de transfermarkt op. Twee mogelijke pistes lijken alvast een stapje dichterbij het Lotto Park te staan.

Alexis Flips en (binnenkort) Mats Rits werden deze week al veelvuldig genoemd, maar er zijn nog andere namen die op weg lijken naar het Lotto Park. Met daarbij twee spelers van Sevilla.

De 29-jarige Zweedse linksachter en international van zijn land Ludwig Augustinsson staat al even nadrukkelijk op de radar. En ook Thomas Delaney (Deens international en goede vriend van Kasper Dolberg) staat op de radar.

Twee deals

Volgens Estadio Deportivo zijn beide spelers niet langer bij de A-kern van Sevilla. Daardoor lijkt een transfer dichterbij te komen.

Of Anderlecht een of beide spelers kan inlijven? Dat is nog koffiedik kijken. Maar het is paars-wit in ieder geval meer dan menens.

Augustinsson lijkt meer dan Delaney een zekerheid te worden volgens de Spaanse media. De komende dagen moet er een doorbraak komen.