Dure Antwerp-aanwinst moet goeie investering blijken: "Zou hem kunnen verkopen voor 20 à 30 miljoen"

Paul Gheysens tastte nog eens diep in zijn zakken om Mandela Keita naar de Bosuil te halen. Antwerp betaalt, met bonussen bij, zo'n 7,6 miljoen voor de middenvelder aan OH Leuven. Een record, maar zijn makelaar denkt dat hij dat meer dan waard is.

De Turkse Gentenaar Ediz Unal had het immers druk met alle telefoontjes die hij kreeg over Keita. "Genoa, dat veel kansen geeft aan de jeugd, wilde hem al twee jaar. Nice was ook heel ­concreet, maar daar zou de ­aankoopoptie pas gelicht worden als hij 60% van alle minuten zou spelen", somt hij op in GvA.

"Norwich toonde ­interesse, Leeds belde, op het ­einde kwamen Wolfsburg en ­Torino erbij. Maar gelukkig heeft OHL niet gepusht om bij een ­bepaalde club te tekenen. Het hield rekening met de wens van Mandela om naar Antwerp te gaan en keek niet op 500.000 ­euro meer of minder. Dat ­apprecieer ik enorm.”

The Great Old wou dus ver gaan en hoopt dat de investering loont. "Als je het ­talent van Mandela kent, weet je dat hij een van de betere spelers kan worden op zijn positie. Dat je hem ooit nog voor 20 à 30 miljoen zou kunnen verkopen. Zijn doel is alleszins om zich verder te ­ontwikkelen, Rode Duivel te ­worden en over een paar jaar de stap te zetten naar een top 15-club in Europa."