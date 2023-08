Ex-Bruggeling doet zijn versie van de feiten over transfer naar Anderlecht: "Brugge dwong me om met infiltraties te spelen"

De transfer van Mats Rits van Club Brugge naar Anderlecht heeft veel emoties losgemaakt. De laatste die zich waagde aan die overstap was Ronald Vargas. De gestopte Venezolaan vertelt nu wat er toen daadwerkelijk gebeurd is.

Vargas was dat seizoen goed bij schot. Hij scoorde 15 keer, maar scheurde in februari 2011 zijn kruisbanden. "Je moet weten dat ik in die tijd pubalgie had", vertelt hij in LDH. "De club dwong me om wedstrijden met infiltraties te spelen."

"Toen, voor deze wedstrijd in Genk, kreeg ik een klap op mijn heup. Brugge dwong me om in Genk te spelen, anders kon ik niet naar de nationale ploeg, terwijl Venezuela eindelijk op weg was naar de kwalificatie voor het WK 2014. Als je ziet hoe ik geblesseerd raakte – contactloos rennen – dan begrijp je dat mijn lichaam was niet klaar om te spelen."

En dan was er nog een ander voorval. Vargas had het nummer 10 of 8 gevraagd, maar Dirar had al 10 en Refaelov kreeg 8. "Ik herinner me dat ik naast Meunier zat, die de krant zat te lezen. Er was een foto van nieuwe aanwinst Refaelov, poserend met nummer 8. Ik deed mijn shirt uit en ging weg. Twee dagen later tekende ik bij Anderlecht."