Teddy Teuma vertelt emotioneel verhaal over vertrek bij Union: "Mijn zoon huilde"

Teddy Teuma, dat was de verpersoonslijking van waar Union SG voor staat: vechtlust en karakter. De Franse kapitein verliet de club voor Reims deze zomer. Hij wou nog één keer een mooie transfer, maar makkelijk was het vertrek niet.

Zijn transfer verliep vrij makkelijk, vind hij zelf. "Ik denk dat het bestuur heeft geleerd van haar fouten uit het verleden en niet heeft gehandeld zoals vorige zomer", verwijst hij naar de transfer van Casper Nielsen naar Brugge in La Capitale.

In het begin wilde Union me niet laten gaan, maar ik legde uit dat er een nieuw hoofdstuk voor me openging en dat ik de Ligue 1 moest ontdekken. Ik vroeg het management om zich in te spannen en zij stemden ermee in dit te doen. Ik bedank hen daarvoor."

Toch liet hij een leemte achter, want de fans waren gek van hem. "Ik heb plaatsgemaakt voor een nieuw Union, een opgefrist Union. Alles wat ik over de club heb gezegd, is altijd oprecht geweest. Ik heb een echte band met deze club en deze supporters. Mijn zoon huilde toen ik hem uitlegde dat ik Union zou verlaten, hij is nog steeds even gehecht aan dit team... Ik heb de indruk dat het een wederzijds liefdesverhaal was: de fans gaven veel en ik probeerde iets terug te doen."