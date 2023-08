Mazzu maakt zich klaar voor clash met ex-ploeg Anderlecht: "Ondertussen hebben ze het misschien wel begrepen"

Komende zondag trekt Felice Mazzzu naar het Lotto Park voor een ontmoeting met Anderlecht dat na een mindere openingsspeeldag 9/9 heeft gepakt.

Felice Mazzù rijgt de afspraken met zijn ex-clubs aan elkaar. Na een uitstapje naar Genk keert de coach van de Zebra's terug naar het Lotto Park en Anderlecht. Terwijl de Carolo's moeite hebben om hun seizoen goed te beginnen, is Anderlecht goed op dreef na hun eerste overwinning tegen Antwerp.



Het wordt dus een speciale wedstrijd voor Mazzù, zoals we allemaal weten. Met nog maar een week te gaan voordat hij tegenover zijn oude club staat, kon hij het niet laten om een grapje te maken: "Anderlecht laat dit seizoen een ander gelaat zien. Misschien heeft de club zich gerealiseerd dat je een goede mix van jonge en ervaren spelers nodig hebt om te slagen, en niet alleen jonge spelers," zei Mazzù na afloop van het 0-0 gelijkspel in Genk.



Toen hij coach was van RSCA haalde Felice Mazzù herhaaldelijk uit dat de ploeg ervaren spelers nodig had. Destijds werd er niet naar hem geluisterd, momenteel haalt Fredberg ook ervaren spelers erbij in de hoofdstad en dat werpt momenteel zijn vruchten af.