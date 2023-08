📷 'RSC Anderlecht moet dieper in de buidel tasten voor target'

RSC Anderlecht staat momenteel op een gedeelde derde plaats in de Jupiler Pro League. Toch wil het zich nog versterken voor dit seizoen.

RSC Anderlecht is samen met Union SG derde in de rangschikking, op een puntje achterstand van het leidersduo Club Brugge en KAA Gent. Een mooi begin voor Riemer en co, maar het team draait bijlange nog niet zoals men wilt.

En daarvoor blijft elke interessante versterking meer dan welgekomen in het Lotto Park. Al sinds zijn aanstelling bij RSC Anderlecht volgt Jesper Fredberg het dossier van Luis Palma van Aris Saloniki ontzettend goed op.

The Celtic Star meldt nu echter dat Celtic Glasgow een bod van vier miljoen euro deed op de linksbuiten. RSC Anderlecht zal dus veel dieper in de buidel moeten tasten als ze dit target naar de club willen halen.

Ook vanuit Saoedi-Arabië zou er interesse zijn. In Griekenland ligt hij nog tot 2026 onder contract. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op 2,5 miljoen euro geschat.