Burnley werpt KV Kortrijk levenslijn toe: serieuze kwaliteitsinjectie op komst

KV Kortrijk staat dichtbij een overname door de eigenaars van Premier League-club Burnley. De ploeg van Vincent Kompany is ook van plan om een hele resem versterkingen naar West-Vlaanderen te sturen.

Het is Burnley menens met de overname. Net als zovelen anderen vinden ook de Amerikaanse eigenaars achter de club dat een investering in een Belgische dochterclub een goeie zaak is, gezien ze er jonge gasten kunnen stallen zonder al te veel problemen.

Ook jongens die Engeland nog geen werkvergunning kunnen krijgen, zijn in België makkelijk aan het voetballen te krijgen. Eerste zorg is echter: de club niet laten degraderen. En da's momenteel niet makkelijk, gezien de start en de kwaliteit van de huidige kern.

ALK Capital is nu echter al bezig uit te dokteren welke spelers uit de huidige kern - denk Samuel Bastien - in aanmerking komen om de West-Vlamingen te versterken. Bastien zou al een voorakkoord hebben indien het allemaal in orde komt, maar er komen er nog meer.

Daarnaast willen ze het allemaal zo snel mogelijk regelen, want binnen 10 dagen sluit de transfermarkt in België en mogen er geen inkomende transfers gedaan meer worden. Het zou dus nog wel eens een komen en gaan kunnen worden in het Guldensporenstadion.