Deal nakend: "Hij verlaat Club Brugge zeker nog deze zomer"

Ronny Deila liet al bij het begin van de trainingen bij Club Brugge weten dat hij met een beperkte spelerskern wil werken. Er werd al aardig uitgedund, maar er zijn zeker nog pionnen die kunnen en mogen vertrekken.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is het een uitgemaakte zaal dat ook Romeo Vermant deze zomer de club nog zal verlaten. Voorlopig maakt hij opnieuw het mooie weer bij Club NXT, maar bij de A-kern zijn er voor hem weinig tot geen speelkansen weggelegd.

Enkele Belgische clubs zouden Vermant willen huren van blauwzwart, maar de belangrijkste opties volgens Tavolieri liggen toch in Duitsland. Het is uitkijken wat het wordt, maar een deal zou heel dichtbij zijn klinkt het, zonder echter namen van ploegen te noemen.

👶🔵⚫️ Infos #Clubbrugge :

🇧🇪 Romeo Vermant will leave the Club this summer. Some Belgian clubs following him but the most concrete option's actually in Germany, on loan.

⌛️ To be continued. #mercato #FCB #JPL