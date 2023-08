Johan Boskamp houdt zich niet in over transfer van Romelu Lukaku

Het einde van de zomermercato komt met rasse schreden dichterbij. Romelu Lukaku zit echter nog steeds zonder club.

De laatste dagen van de zomermercato zijn aangebroken. Het is uitkijken of Romelu Lukaku nog een deal weet te sluiten. Volgens de laatste berichten lijkt AS Roma nu de grootste kanshebber te zijn om Big Rom binnen te halen.

Johan Boskamp ziet dat de Europese top de Rode Duivel gewoon links laat liggen. “Sorry, maar dat heeft hij alleen maar aan zichzelf te danken”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Boskamp is grote fan van Lukaku als speler, maar ziet ook dat onze landgenoot één ding ongelofelijk verkeerd aanpakt.

“Eerst was Anderlecht zijn grote voetballiefde, dan was het Chelsea, daarna Everton en dan weer Inter. Je kan niet elk seizoen je onvoorwaardelijke liefde verklaren aan een andere club. Dat komt niet geloofwaardig over.”

Vooral de mogelijke move richting Juventus is hem niet in dank aangenomen geweest. “Zeker niet als je dan nog gaat aanpappen met de grote vijand, zoals hij bij Inter deed met Juventus. Zo sla je je eigen ruiten in.”