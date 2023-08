Neef van Haaland vertelt over de bijzondere gewoontes die hij inpikte van de wereldster

Jonathan Braut Brunes speelt sinds deze zomer bij OH Leuven. Het gaat de voorbije jaren bijzonder snel voor de neef van Erling Haaland.

Drie jaar geleden speelde hij in Noorwegen nog in de derde klasse, maar nu zit hij in ons land al op het hoogste niveau bij OH Leuven. Dat hij de neef van Erling Haaland is zet hem nog meer in de kijker.

“Natuurlijk is het lastig om vergeleken te worden met de beste spits ter wereld, dat is voor iedereen zo. Maar ik probeer op mezelf te focussen. Ik vind het moeilijk om over mijn eigen kwaliteiten te praten, maar ik zou mezelf omschrijven als a fox in the box”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Al heeft hij ook bijzonder gewoontes, net als zijn neef. “Ik probeer een paar van zijn gewoontes over te nemen, ja. Ik bedoel: hij is de beste spits ter wereld, iedereen kan van hem leren. Mediteren, gefilterd water drinken, voor het slapen een bril dragen die blauw licht afblokt…”

En dat bleek te werken. “Ik was benieuwd naar wat het met mijn lichaam zou doen. Ik ben daar zo'n drie jaar geleden mee begonnen en sindsdien kwam mijn carrière in sneltempo van de grond. Het lijkt dus wel te helpen.”

Zelfs voor zijn transfer ging hij ten rade bij de grote man van Manchester City. “We horen elkaar heel veel. Toen ik zei welke clubs er allemaal geïnteresseerd waren, gaf hij zijn mening. Hij probeerde mij zo goed mogelijk te helpen in mijn keuze.”