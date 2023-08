Antwerp heeft vervanger Avila al in de pijplijn zitten en wil shoppen bij Europese topclub

Antwerp is dringend op zoek naar een nieuwe linksback na het vertrek van Gaston Avila naar Ajax. The Great Old bewandelt inmiddels al een piste, maar moet nog een vergelijk vinden met AC Milan.

Daar willen ze immers Fodé Ballo-Touré weghalen. De 26-jarige Senegalese verdediger staat bovenaan het lijstje om Avila te vervangen. Antwerp zou hem wel niet meteen kopen, maar huren met aankoopoptie. Bij AC Milan zat hij vorig en dit weekend al niet meer in de selectie. Ballo-Touré zou heel wat ervaring met zich meebrengen, want eerder speelde hij ook al voor Monaco en Lille. Hij speelde in totaal 26 matchen voor AC Milan.