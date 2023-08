📷 Overbodige pion brengt Standard nog aardig bedrag op

Standard heeft afscheid genomen van Osher Davida. Hij keert terug naar de Israëlische competitie.

Standard kon nog maar weinig doen op de transfermarkt. De eigenaar van de Rouches stelde immers geen budget ter beschikking voor transfers.

Standard moest eerst verkopen om het nodige budget voor handen te hebben, maar de verkoop van enkele sterkhouders lukte maar niet.

En dus zit Standard in het schuitje waar het vandaag de dag in gekomen is. De ploeg bengelt helemaal onderin en moet dringend nog weten te versterken, maar de tijd dringt.

De club heeft nu laten weten dat Osher Davida de club verlaat. Hij kwam vorige zomer over van Hapoel Tel Aviv, maar hij kon niet doorbreken op Sclessin.

Financieel is zijn vertrek alsnog een meevaller voor Standard. Afhankelijk van de bron zou zijn transfer 800.000 euro tot misschien zelfs 1,4 miljoen euro. Vandaag tekende Davida een contract voor meerdere seizoen bij Maccabi Tel Aviv in zijn thuisland.