📷 OFFICIEEL Cercle Brugge krijgt versterking van AS Monaco

Centrale middenvelder Félix Lemaréchal komt op uitleenbasis van AS Monaco aansluiten bij Cercle Brugge. De jonge Fransman (20) wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd.

“Félix is een veelzijdige rechtsvoetige middenvelder met technische kwaliteiten die op alle posities op het middenveld uit de voeten kan”, klinkt het op de officiële kanalen van de club.

“Hij voetbalde eerder al voor Tours FC en Bordeaux vooraleer in 2019 de overstap te maken naar de académie van AS Monaco. Begin dit jaar volgde een uitleenbeurt aan Stade Brest in de Ligue 1. Daar kwam hij in totaal 13 keer in actie. Nu volgt een uitleenbeurt aan Cercle om zich ook op het hoogste niveau in België verder te ontwikkelen.”

Technisch directeur Rembert Vromant: “Door de blessure van Abu Francis waren we op zoek naar een onmiddellijk inzetbare vervanger en met Lemaréchal hebben we snel de juiste speler gevonden. Félix traint al sinds maandag mee met de groep en overtuigde iedereen snel van z’n kwaliteiten. Binnen de huidige spelfilosofie van Cercle zal hij door zijn snelheid belangrijk zijn in de transitiemomenten, maar tegelijk zal hij ook rust brengen aan de bal indien nodig.”

Lemaréchal kiest bij Groen-Zwart voor het rugnummer 6.