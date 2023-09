Waar is Standard mee bezig? Absolute sterkhouder vertrekt vlak voor transferdeadline, Hoefkens blijft desolaat achter

Carl Hoefkens is met Standard moeilijk aan het nieuwe seizoen begonnen. En op 1 september ziet hij nu nog eens een absolute sterkhouder vertrekken. Dan weet je dat het moeilijk wordt ...

“Je weet nooit of er een mooi aanbod komt, maar ik hoop van niet”, was Carl Hoefkens donderdagnamiddag op zijn persconferentie nog hoopvol. Net op dat moment was de club al aan het onderhandelen over een transfer.

En niet van de eerste de beste, integendeel. Kapitein Aron Donnum vertrekt bij de Rouches en tekent een contract bij Toulouse. Dat hebben de Rouches ondertussen zelf ook officieel bevestigd. Met de deal is wel enkele miljoenen gemoeid.

Maar toch: Donnum had enkele weken geleden nog een nieuw contract getekend bij Standard en werd steeds belangrijker in Luik. Als de kapitein het schip verlaat, dan wordt het moeilijk. Ook voor coach Hoefkens, die klap na klap te verduren krijgt en met 2 op 15 onderaan het klassement bengelt.

Hoe Standard het vertrek van Donnum nog zal compenseren in de slotdagen van de zomermercato is momenteel niet duidelijk. Carl Hoefkens en Standard hebben nog tot zes september om een vervanger in te lijven.