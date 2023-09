Van Bommel laat zich uit over keuze Tedesco: "België heeft op dit moment veel goeie spelers en hij moet kiezen"

Geen Arthur Vermeeren bij de Rode Duivels. Marc Van Bommel begrijpt de teleurstelling van zijn jonge middenvelder, maar kan de keuze van bondscoach Tedesco wel plaatsen.

“Ik zou niet op de stoel van jullie bondscoach willen zitten”, zei hij. “Het is een moeilijke job hoor, België heeft op dit moment veel goeie spelers en hij moet kiezen. Als Antwerp-coach zie ik die jongens elke dag natuurlijk. Ik denk dat Mandela en Arthur in staat zijn om op dat niveau te spelen, maar het is Domenico die beslist en daar heb ik geen kritiek op.”

Zowel Mandela Keita als Arthur Vermeeren werden onder kersverse belofte-coach Gill Swerts opgeroepen voor de U21. “Hoe meer ze spelen, hoe beter ze worden. Zeker voor jonge spelers. Dat juich ik toe.”

Bij Antwerp bevestigt Arthur Vermeeren (18) week in week uit, en was het met de blessures van onder andere Kevin De Bruyne en Roméo Lavia misschien wel het moment om de jonkie voor het eerst op te roepen.