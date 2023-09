Brian Riemer kritisch nadat Anderlecht winst uit handen geeft: "Dat stoort me het meest"

Anderlecht gaat met 13 op 18 de interlandbreak in na een gelijkspel in Genk. Een goed resultaat, maar toch baalde coach Brian Riemer want zijn ploeg gaf twee punten uit handen in de slotfase.

Anderlecht had alles in handen met een 0-1 voorsprong tegen 10 Genkies, maar incasseerde in de slotminuten alsnog de gelijkmaker. Een ferme domper, ook voor Brian Riemer. Na afloop van de partij gaf hij toe dat vooral de eerste helft van zijn team niet goed genoeg was.

"Onze eerste helft was niet goed. We hadden moeite om voordeel te halen uit het feit dat we een man meer hadden. De tweede helft was beter. We konden langere periodes controle over de wedstrijd houden en we konden ook het doelpunt scoren dat we nodig hadden."

"We me het meest stoort, is dat we niet één van de twee grote kansen benutten die we hadden na de 0-1. Als het 0-2 wordt, dan is het game over. Maar als je dat niet doet, zelfs tegen 10 man, dan weet je dat er nog een kans komt en dat heeft Genk goed gedaan. Het is heel teleurstellend dat we nog 2 punten verliezen in de laatste minuten van de wedstrijd."

De coach had wel lovende woorden voor Amuzu. "Complimenten voor Amuzu die inviel en zijn kwaliteiten toonde en scoorde. Hij heeft het team goed geholpen."