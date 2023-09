Dimitri de Condé windt geen doekjes om transfer van Trésor en komt met duidelijke statement

Mike Trésor is geen Genkie meer. Hij ruilt Limburg in voor het Burnley van Vincent Kompany.

Head of Football Dimitri de Condé van Racing Genk was de voorbije week druk in de weer om de transfer van Mike Trésor richting de Premier League helemaal rond te krijgen.

De goede relatie tussen Wouter Vrancken en Vincent Kompany zal zeker meegespeeld hebben om tot een deal te komen. Ook al is het een fikse aderlating, toch is dit ook een deal die de club heel veel goed zal doen.

“Zowel voor Mike als voor de club was dit het juiste moment om deze stap te maken”, reageert Head of Football Dimitri de Condé op de website van de club. “We wisten dat er interesse voor Mike zou zijn na zo’n onwaarschijnlijk seizoen.”

De Condé windt dan ook geen doekjes om de transfer. “Dat we hem nu ook hebben kunnen afronden, geeft ons financieel opnieuw wat meer ademruimte. Met de komst van Alieu Fadera hebben we in het voorjaar al op geanticipeerd op een eventueel vertrek. Ik ben blij dat we met Mike opnieuw een toptalent kunnen afleveren aan een Europese topcompetitie.”