'Dit straffe bod heeft Anderlecht geweigerd op Kristian Arnstad'

Kristian Arnstad is nog altijd een speler van RSC Anderlecht. Nochtans lag er een heel mooi bod op tafel.

Het was het Burnley van Vincent Kompany dat de nodige interesse toonde in Kristian Arnstad. Volgens het Noorse TV2 Sport heeft de club uit de Premier League maar liefst 3 biedingen gedaan op de youngster van paarswit.

Arnstad ligt nog tot 2025 onder contract in het Lotto Park en heeft een marktwaarde van 2,5 miljoen euro, maar Burnley wou maar liefst 5 miljoen euro op tafel leggen. Dat heeft Jesper Fredberg resoluut geweigerd.

Brian Riemer liet op zijn persconferentie vrijdag weten dat Kristian Arnstad dit seizoen bij Anderlecht zou blijven, maar of dat nu al zeker is, is nog maar de vraag.

Arnstad wordt nog steeds gelinkt aan een vertrek in het Lotto Park. Volgens de Noorse bron ligt er nog steeds een huurdeal met KV Kortrijk op tafel. De West-Vlaamse club worden ook gelinkt aan een overname door Burnley.