Karel Geraerts doet boekje open over ontslag bij Union SG

De wegen van Karel Geraerts en Union SG scheidden na vorig seizoen. Een dispuut over een nieuw contract lag aan de basis van de scheiding.

Karel Geraerts was te gast in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Extra Time. Daar kwam uiteraard ook het feit dat hij deze zomer afscheid nam bij Union SG ter sprake.

“Union wou heel graag mijn lopend contract openbreken maar we kwamen er niet uit”, klonk het bij Geraerts. “Dat ging over het financiële en de duur van dat contract. Voor alle duidelijkheid, ik vroeg geen Midden-Oostenloon.”

Maar toch voelde het niet goed aan wat op tafel lag. “Had ik hun voorstel getekend, dan had ik binnen een maand op mijn stoel geschuifeld omdat ik me daar niet comfortabel bij voelde. Ik wilde graag blijven.”

Geraerts stelde voor het lopende contract uit te doen, maar dat wou de club niet. “Ik heb toen aangegeven dat ik nog een contract had en gewoon wilde verder doen aan dat contract. Mijn engagement zou hetzelfde zijn. Dat was onbespreekbaar voor Union, dus beslisten ze mij op straat te zetten.”

Dat zorgde voor wrevel, al is dat ondertussen verdwenen. “Dan ben je even boos op Union. Even ontgoocheld op Union. Wederzijds zal dat ook zo zijn. De eerste dagen begrijp je dat niet. De intentie was echt om te blijven bij Union.”

“Kijk, ik zit al zo lang in het voetbal dat ik weet dat dit er jammer genoeg bij hoort. Als ik de mensen van Union nu tegenkom – Chris O’Loughlin, Philippe Bormans, Alex Muzio - zullen we een pint drinken en heel normaal doen tegen elkaar.”