RSC Danois? Anderlecht lijkt piste van nog maar een Deen te gaan reactiveren

Als Anderlecht tegen 16u geen antwoord gekregen heeft van Thorgan Hazard heeft Jesper Fredberg nog budget over voor een andere speler. Dan komt Jannik Vestergaard weer in beeld.

Hazard en Vestergaard samen, dat leek niet mogelijk, maar er gaat toch nog een poging gedaan worden. Vestergaard is basisspeler bij het gedegradeerde Leicester City, maar heeft nog maar een contract voor één seizoen. Hij lijkt dat ook niet te gaan verlengen. De vraag is wel of een centrale verdediger het meest dringende is bij Anderlecht.

Debast en Vertonghen zijn zelden geblesseerd en met Sardella en mogelijk Diawara hebben ze daar nog oplossingen voor rondlopen. Een winger/concurrent voor Dreyer lijkt meer noodzakelijk.

Maar Vestergaard is een opportuniteit, is Deens (dus makkelijker te overtuigen door Fredberg) en heeft tonnen ervaring. Twee jaar geleden lag zijn marktwaarde zelfs nog op 20 miljoen euro.