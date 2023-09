Zeno Debast weet waar nog veel groeimarge is, en heeft het kort over PSV: "Ik wil vooral de juiste stap zetten"

Zeno Debast mag zich opnieuw een Rode Duivel noemen. Tegen Azerbeidzjan en Estland hoopt de jonge Anderlecht-verdediger zoveel mogelijk minuten te maken, met het EK 2024 in zicht.

Zeno Debast (19) is trots dat hij zich opnieuw Rode Duivel mag noemen, maar beseft dat er nog veel groeimarge is. "Ik ben heel fier om deel uit te maken van deze groep. Ik moet blijven stelen met mijn ogen, van onder meer Vertonghen en andere ervaren spelers."

Vooral zijn positiespel laat soms nog te wensen over, en dat weet de jonge verdediger zelf ook. "Ik moet die verdedigende fouten uit mijn spel halen, vooral positioneel."

Debast maakt deel uit van een nieuwe generatie Rode Duivels. Tedesco zoekt naar mooi evenwicht tussen ervaring en jeugd, en in dat plaatje past de Anderlecht-verdediger perfect. "Het is een heel getalenteerde groep, met veel verschillende profielen. Die mix tussen jeugd en ervaring is ideaal. Ik kijk er naar uit om met hen een veld te mogen staan."

Zijn grootste focus? Uiteraard het EK 2024. "In een jaar kan er bijzonder veel gebeuren. Ik ben ontzettend blij om hier te mogen zijn. We zullen wel zien of ik er volgend jaar bij ben. Ik heb al mooie stappen kunnen zetten, maar ik ben er nog lang niet", is de verdediger bewust van de situatie.

Om te beginnen: zoveel mogelijk minuten maken tegen Azerbeidzjan en Estland. "Zoals elke speler hoop ik een maximum aan minuten te mogen maken. Dat ik bij Anderlecht naast Vertonghen speel? Ik denk niet dat dat perse een voordeel is. Het is aan mij om er het maximale uit te halen."

Bij Anderlecht blijven is geen stap achteruit"

Tenslotte had Debast het kort over PSV. De Nederlandse topclub was deze zomer erg concreet voor hem. "Misschien was dit het juiste moment voor een transfer, maar ik wil vooral de juiste stap zetten. En voor een deal moet je met drie partijen akkoord gaan."

Hij beseft dan ook dat hij bij paars-wit nog veel kan leren. "Bij Anderlecht blijven is geen stap achteruit. Ik kan nog altijd veel leren aan de zijde van Jan Vertonghen", concludeert Debast.