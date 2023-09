Bom op de Bosuil? 'Marc Overmars en Mark van Bommel in beeld voor vertrek'

Beker, titel, supercup en groepsfase van de Champions League. Het gaat hard op de Bosuil, met dank aan Marc Overmars en Mark van Bommel.

Die laatste verlengde nog maar pas zijn overeenkomst bij The Great Old, al leek dat vooral om de trainer niet zo gemakkelijk weg te kunnen lokken.

Nauwelijks enkele dagen later laat transferjournalist Sacha Tavolieri weten dat er concrete interesse is vanuit Saoedi-Arabië om Overmars en Van Bommel bij Antwerp weg te plukken.

Het gaat om Al Shabab FC, de ploeg waar Rode Duivel Yannick Carrasco deze week tekende. Daar werden John Terry en Paul Glasner al genoemd, maar mag je nu ook het Nederlandse duo bijrekenen.

🇳🇱 Been told NO official choice has been made yet for #AlShababFC and that… Mark van Bommel & Marc Overmars are concrete ideas in the list beside John Terry and Paul Glasner (ex-#SGE) for the Saudi club !

