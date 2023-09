Bart Verhaeghe legt uit waarom hij supportert voor Genk, Anderlecht, Union en Antwerp én mikt héél hoog in Europa

Bart Verhaeghe heeft grootse plannen, zoveel is duidelijk. Hij mikt op het allerhoogste in Europa met de Belgische clubs. En hij supportert ook voor de andere teams.

De Belgische competitie is de laatste jaren steeds spannender geworden. Union en Antwerp zijn erbij gekomen aan de top, terwijl RSC Anderlecht ook aan een revival bezig zou kunnen zijn. En daar heeft Bart Verhaeghe van Club Brugge geen enkel probleem mee.

Integendeel: hoe meer ploegen strijden voor de titel, hoe sterker de competitie volgens hem wordt. Een competitie zoals in Schotland met enkel Rangers en Celtic als kandidaten is volgens hem nefast. "Als we op hoog niveau willen spelen, hebben we goeie rivalen nodig", aldus de sterke man van blauw-zwart in Het Nieuwsblad.

Conference League winnen?

En dus supporterde hij voor Genk en Antwerp in de Europese kwalificaties. "We hebben een mooie competitie", liet hij ook nog optekenen. En met de Belgische ploegen moet ook hoog gemikt worden in Europa, vindt Verhaeghe ook nog.

“We zijn het aan onze stand verplicht om zo hoog mogelijk te mikken in Europa. Genk en Union toonden al mooie dingen, Anderlecht en Gent zaten in de kwartfinales. Als Belgische club de Conference League winnen? Waarom niet. Als Feyenoord al de finale haalde moet dat ook de missie zijn van Club Brugge."