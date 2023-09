Zorgen Marc Overmars en Mark van Bommel voor immense bom op Bosuil? 'Dit denken ze ervan bij Antwerp'

Marc Overmars en Mark van Bommel zijn het Nederlandse duo die beiden op hun manier van belang waren in het behalen van de titel voor Royal Antwerp FC. Nu lijken ze voor een grote bom te kunnen gaan zorgen.

Royal Antwerp FC pakte de afgelopen maanden liefst drie prijzen. En het wist zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. En daar danken ze Marc Overmars en Mark van Bommel enorm voor.

Op vrijdag sijpelde het gerucht binnen dat er interesse is van Al Shabab FC uit Saoedi-Arabië. Dat is het team waar ook Yannick Carrasco naartoe ging. Met John Terry en Paul Glasner werden er ook al andere namen genoemd, maar ook Van Bommel en Overmars zouden in concrete belangstelling staan.

Geen paniek?

Van Bommel verlengde weliswaar onlangs zijn verbintenis die liep tot 2024 nog met een jaartje tot 2025, maar zou toch een eventuele overstap ook kunnen overwegen als er aan de juiste voorwaarden wordt gehandeld voor de Nederlander(s).

Bij Antwerp zelf maken ze zich volgens Het Nieuwsblad voorlopig nog niet al te druk. De Saoedi's zouden nog genoeg alternatieven hebben en Antwerp heeft persoonlijk nog niets gehoord. De club heeft er dan ook goede hoop op dat beide sterke mannen zullen aanblijven bij stamnummer 1.