Axel Witsel terug naar Standard? Pierre Locht licht de situatie toe

Twaalf jaar geleden vertrok Axel Witsel bij Standard en bouwde een mooie carrière uit. Voor velen wordt het tijd om terug te keren naar Sclessin en de cirkel rond te maken.

Axel Witsel werd deze zomer aan tal van clubs gelinkt. Het leek het ideale moment om te vertrekken bij Atletico Madrid, omdat zijn contract volgende zomer afloopt bij de Spaanse club.

Maar zover kwam het niet. Witsel bleef uiteindelijk aan boord bij Atletico. Wellicht volgt in januari nog een poging om hem te verkopen, maar als alles verloopt zoals verwacht is hij op het einde van het seizoen transfervrij.

En dan zou een terugkeer naar Standard wel eens tot de mogelijkheden kunnen behoren, al willen ze het op Sclessin niet met zoveel woorden gezegd hebben. Het gerucht deed zelfs de ronde dat er deze zomer al contacten waren tussen de club en Witsel.

“Ik wil niet specifiek op dit gerucht reageren”, zegt Pierre Locht aan de Waalse openbare omroep RTBF. “Wat ik kan zeggen, is dat iedereen weet wat Axel Witsel voor Standard betekent. De directie van de club is nog altijd in contact met hem.”

Een transfer lijkt nog niet voor meteen. “Het is iets waar iedereen van droomt, maar op dit moment speelt hij nog altijd op het hoogste niveau in Europa. Als het mogelijk is, zullen we het zeker proberen, maar dat zal nog niet voor meteen zijn.”