KRC Genk reageert furieus en haalt uit naar scheidsrechter Bram Van Driessche

Head of Football van Racing Genk Dimitri de Condé moet voor het Bondsparket komen na zijn tirade tegen Jan Vertonghen. De club reageert nu voor het eerst via de eigen kanalen.

Na de wedstrijd tussen Racing Genk en Anderlecht ging Dimitri de Condé verhaal halen bij Jan Vertonghen. Dit eindigde op een woordenwisseling tussen beide en wat duw en trek werk. De club reageerde nu voor het eerst sinds dat de Condé is opgeroepen voor het Bondsparket.

KRC Genk heeft kennisgenomen van de vordering van Head of Football Dimitri de Condé door het bondsparket. De club wil via deze weg een duidelijk signaal geven dat wij volledig achter onze Head of Football staan.

KRC Genk staat voor mooi en aanvallend voetbal. Het gevoel op de club leeft dat net die filosofie op het veld in ons nadeel speelt. Menig voetbalanalist heeft in zijn analyses na het afgelopen seizoen vragen gesteld bij scheidsrechterlijke beslissingen in het nadeel van KRC Genk.

Wij betwisten de kwaliteiten van scheidsrechter Bram Van Driessche niet. We zijn wel van mening dat hij een ondermaatse prestatie leverde tijdens de wedstrijd tussen KRC Genk en Sporting Anderlecht. De scheidsrechter had die wedstrijd niet onder controle, wat de uiteindelijke aanleiding was voor wat er zich nadien heeft afgespeeld. Verder stelt de club zich vragen bij het feit dat enkel de Condé zich moet verantwoorden voor wat er zich na de wedstrijd heeft afgespeeld, hoewel er ook andere personen bij het incident betrokken waren.

Dat Dimitri voor de volle 100% opkomt voor zijn club en zijn spelers ten allen tijden wil beschermen, verdient onze steun. De functie die de Condé uitoefent vereist echter kalmte in alle omstandigheden. Ook wanneer de emoties hoog oplopen. Onze Head of Football betreurt zijn woordkeuze en zal zich tijdens de zitting volgende week dan ook ter plaatse verantwoorden voor zijn uitlatingen na de wedstrijd.

De club betreurt tot slot dat een gevoelige zaak als deze door het bondsparket op deze manier in de pers is gebracht. Verder onthouden we ons van verdere commentaar tot de zitting heeft plaatsgevonden.