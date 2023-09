Mark van Bommel komt zélf met nieuws over geruchten rond overstap naar Saudi-Arabië

Mark Van Bommel reageerde maandagavond een eerste keer op de geruchten over Saudische interesse. Op zijn persconferentie donderdag is hij er verder op ingegaan.

Mark van Bommel en Marc Overmars werden in verband gebracht met Al-Shabab uit Saudi-Arabië. Daar zouden ze coach en technisch directeur van onder meer Yannick Carrasco kunnen worden. Maandag had van Bommel al kort gereageerd op de zaak.

Drie dagen later kwam hij er zelf nog eens op terug op zijn persconferentie op de Bosuil in aanloop naar het duel met KVC Westerlo. "Mijn antwoord van maandag is wat anders geïnterpreteerd dan ik hoopte", aldus de Nederlandse coach tegen Het Laatste Nieuws.

Van Bommel: "Heb contract bij Antwerp niet voor niets verlengd"

"Je gaat pas over zoiets nadenken als de vraag komt. Maar er speelt niks. Ik heb twee weken geleden m'n contract bewust verlengd. Als je dan zegt dat je erover na gaat denken, dat klopt niet helemaal. De vraag is niet gekomen."

Van Bommel haalde verder nog aan dat hij als bondscoach al gewerkt heeft in Saoedi-Arabië en dat hij dus het land goed kent. Dan zou meteen nee zeggen ook wat raar zijn volgens de Nederlander. Maar voor alle duidelijkheid: "Ik zit hier goed."