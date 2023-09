Westerlo-coach Jonas De Roeck praat openlijk over mogelijk ontslag

KVC Westerlo neemt het vrijdag op tegen Antwerp. De kemphanen staan momenteel laatste in de stand met 1 op 18, toch het moment dat de positie van de coach vaak in vraag wordt gesteld. Jonas De Roeck praat er openlijk over.

Jonas De Roeck geeft aan dat het contact met het bestuur erg vlot verloopt in Westerlo. "Wij hebben elke dag contact en een heel open communicatie. Als het probleem bij mij ligt, ben ik de eerste om dat aan te geven. Is de club beter af zonder mij, dan zullen we daar over praten - ik zal mijzelf nooit boven de club zetten - maar dat gevoel heb ik niet", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Er zijn zeker discussies, gelukkig maar. Als dat niet zo was, dan hadden we pas echt een probleem. In moeilijke periodes is eerlijkheid en transparantie nog belangrijker", gaat De Roeck verder.

Zou de Westerlo-coach dan verrast zijn moest hij ontslagen worden indien de resultaten niet beteren? "Als er ooit een ontslag komt, zal ik de eerste zijn om dat te weten en te zeggen. De transparantie die ik hier zie, zal je in het voetbal niet vaak terugvinden. Dat is ook de sterkte van deze club.

Ook voor Hasan Cetinkaya, vice-voorzitter van Westerlo, heeft hij mooie woorden. "In zijn functie ben ik weinig mensen tegengekomen die zo rechtdoorzee zijn als Hasan. Hij is soms heel emotioneel, maar blijft niet in die emoties hangen. Als het stof is gaan liggen, kan hij heel objectief de situatie inschatten."