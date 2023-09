STVV-coach Thorsten Fink reageert vol lof na overwinning tegen KV Mechelen en prijst een van zijn spelers in het bijzonder

STVV sloot speeldag zeven af door in eigen huis met 2-0 te winnen van KV Mechelen. Hierdoor komen ze op gelijke hoogte met Genk en Antwerp.

STVV-coach Thorsten Fink prijst doelman Zion Suzuki na een sterke wedstrijd. "In de eerste helft doet onze doelman een goede save. De wedstrijd ziet er helemaal anders uit als hij die bal niet pakt.

Volgens Fink lukte het plan volledig zoals hij het wilde. "We gebruikten goed de ruimtes. Onze snelle spelers hielpen vandaag ook wel veel. Het team volgde het plan, en we scoorden op de juiste momenten."

"We weten dat Mechelen hiervoor al drie sterke overwinningen boekte, en dat het dus een moeilijke wedstrijd zou worden. Maar we waren vandaag gewoon de betere ploeg", ging Fink verder na de wedstrijd.

Volgende zondag speelt STVV de derby tegen KRC Genk. Je hoort nu al in Sint-Truiden dat er stevig gevochten zal worden voor de drie punten. "Nu moeten we ons focussen op de wedstrijd tegen KRC Genk. Deze derby is veel meer dan zomaar een competitiewedstrijd."