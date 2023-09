Jonas De Roeck weet waar het schoentje knelt bij Westerlo

KVC Westerlo ging vrijdagavond met 0-3 de boot in tegen Antwerp. Jonas De Roeck vertelde na afloop van de wedstrijd waar het probleem nu ligt.

Zo vertelde hij dat er nog wel genoeg kwaliteit zit in de ploeg. "Wij vinden wel dat er genoeg kwaliteit is. Keuzes die je normaal maakt zonder na te denken worden nu wat in twijfel genomen. Dat gebeurt op verschillende grote momenten. Dat is de twijfel die dan meespeelt."

Volgens hem is het slechts een probleem met het vertrouwen. Ook de kleine details en individuele fouten liggen volgens hem in de weg. "Het is gewoon een kwestie van vertrouwen als je in die situatie zit. Natuurlijk ook de individuele fouten die eruit moeten.

"We kunnen er alleen maar uitkomen door de jongens te laten zien dat niet alles negatief is. We moeten gewoon de jongens blijven ondersteunen."

Vrijdag neemt Westerlo het op tegen Standard. De troepen van De Roeck trekken dan naar Sclessin om het uit te vechten tegen de Rouches. Standard won zijn eerste wedstrijd van het seizoen afgelopen weekend en staat momenteel op de 12e plaats, net buiten de degradatiezone.