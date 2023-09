Thorsten Fink waarschuwt KRC Genk voor de Limburgse derby

Zondag staat de Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV op het programma. De trainer van STVV, Thorsten Fink, waarschuwt KRC Genk al.

STVV is prima aan het seizoen begonnen onder leiding van Thorsten Fink. Ze staan voor de begin van de 8ste speeldag op een mooie 7de plaats met 11 punten. Dit weekend staat de Limburgse derby op het programma en Fink heeft al een waarschuwing in petto voor KRC Genk.

“Het is niet onze stijl om afwachtend te spelen. Als Genk ook hoog wil spelen, kan het interessant worden want wij hebben het snelste elftal van de competitie”, verklaarde hij op de persconferentie voor de wedstrijd van zondag.

“Het is duidelijk wie de favoriet is voor deze wedstrijd”, schuift hij de favorietenrol naar de tegenstander. “Het verschil is gigantisch. Maar wij gaan met onze borst vooruit naar daar”, klinkt Fink strijdvaardig in aanloop van de Limburgse derby.