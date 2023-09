Amuzu spreekt zich uit over kritiek die supporters op hem hebben over zijn efficiëntie

Francis Amuzu heeft al enkele bijzonder knappe doelpunten gemaakt dit seizoen. Maar toch krijgt hij nog dikwijls de kritiek dat hij te veel als 'kip zonder kop' rondloopt in de zone van de waarheid. Hij beseft echter ook dat hij efficiënter moet worden.

Amuzu kon deze zomer weer weg - naar Olympiakos - maar het kwam er weer niet van. Met Thorgan Hazard heeft hij alvast een te duchten concurrent gekregen, maar hij kijkt vooral naar zichzelf. Hij kent de frustraties van de fans, want die heeft hij zelf ook.

"Ze weten misschien waartoe ik in staat ben, en dat het er nog niet helemaal is uitgekomen", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik besef voor alle duidelijkheid dat ik niet efficiënt genoeg ben. Als ik een actie maak, volgt er nog te vaak een slechte voorzet. Ik zou nog vaker moeten scoren. Dat moet beter."

Voor zichzelf is het misschien goed dat hij nog bij Anderlecht zit en aan die tekortkomingen kan werken. "Bij nog grotere ploegen zal de lat waarschijnlijk alleen maar hoger worden gelegd. Maar voor alle duidelijkheid: ik probeer er wel aan te werken. Na elke training doe ik extra afwerkoefeningen. Nu moet ik proberen om ook in de wedstrijden rustiger te blijven."