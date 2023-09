Marc Degryse maakt basiselftal van RSC Anderlecht: wat met Hazard, Leoni en Rits?

Brian Riemer staat voor een moeilijke opdracht tegen Club Brugge. En dat hebben we het niet over de match zelf.

Een loden opdracht voor trainer Brian Riemer tegen Club Brugge. Niet de wedstrijd op zich, maar wel een basiselftal samenstellen. Er staan heel wat namen op zijn lijst en die willen allemaal spelen tegen blauwzwart. Dreyer, Flips, Leoni, Hazard… Een leuk vraagstuk voor de Deen. Marc Degryse is alvast duidelijk over de keuze rond Thorgan Hazard.

“Thorgan Hazard gaf vorige week al aan dat hij klaar was om te spelen. Hij is toch al een dagje ouder — 30 jaar. Die kent z'n lichaam wel. Als hij dan aangeeft fit te zijn, zet ik hem altijd. Ik zou hem dan ook in een centrale rol uitspelen, op de '10'”, zegt de analist aan Het Laatste Nieuws.

En ook Mats Rits moet starten tegen zijn ex-ploeg. “Met Mats Rits en Thomas Delaney in zijn rug. Na dat gelijkspel in Kortrijk gaf ik dan wel aan dat Anderlecht aanvallender moet durven spelen op dat middenveld, maar tegen Club…”

Rits heeft een absoluut pluspunt tegenover anderen. “Rits heeft ook het voordeel dat hij Vanaken goed kent. Als hij en Delaney zich ontfermen over Vanaken en Vetlesen, kan Hazard zich aanvallend uitleven tegenover Onyedika. Dan is Leoni het grootste slachtoffer.”